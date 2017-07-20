Украина сократила производство стали, опустившись в мировом рейтинге на 14-е место

Украинские металлурги в июне 2017 года по сравнению с июнем прошлого года сократили производство стали на 13% - до 1,593 млн тонн, опустившись при этом с 13-го на 14-е место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

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По итогам января-июня текущего года Украина сократила производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 15,4% - до 10,5 млн тонн, сохранив 12-е место в мировом рейтинге производителей стали.

Согласно сообщению, в июне лидерство в рейтинге мировых производителей стали традиционно сохранил Китай с показателем 73,2 млн тонн (рост на 5,7% к июню 2016 года).

Далее страны в первой десятке рейтинга расположились в следующем порядке: Япония (8,4 млн тонн, -4,3%), Индия (7,95 млн тонн, -1,1%), США (6,7 млн тонн, -1,7%), Южная Корея (5,9 млн тонн, +7,7%), Россия (5,3 млн тонн, -8%), Германия (3,6 млн тонн, -1,7%), Турция (3 млн тонн, +7,1%), Бразилия (2,6 млн тонн, +4%) и Италия (2,1 млн тонн, +1,8%),

В целом, в июне 2017 года по сравнению с июнем прошлого года 67 стран, входящих в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 3,2% - до 141 млн тонн.

Согласно отчету ассоциации, за январь-июнь позиции лидера продолжает удерживать Китай - 419,7 млн тонн (рост по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 4,6%).

Далее следуют: Япония (52,3 млн тонн, +0,5%), Индия (49,5 млн тонн, +5,3%), США (40,6 млн тонн, +1,3%), Россия (35,3 млн тонн, +0,8%), Южная Корея (34,7 млн тонн, +3,7%), Германия (22,2 млн тонн, +1,7%), Турция (18,2 млн тонн, +11,4%), Бразилия (16,7 млн тонн, +12,4%) и Италия (12,4 млн тонн, +1,7%),

За 6 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года 67 стран, входящих в рейтинг WSA, увеличили производство стали в целом на 4,5% - до 836 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, Украина по итогам 2016 года сохранила 10-е место в мировом рейтинге производителей стали, увеличив ее производство на 5,5% по сравнению с 2015 годом - до 24,2 млн тонн.

Справка УНИАН. Украина по итогам 2013 года заняла 7-е место в рейтинге WSA, выплавив 30,4 млн тонн стали. В 2014 году наша страна опустилась на 10-е место с результатом выплавки 27,2 млн тонн. С 2014 года на деятельность отечественных металлургов негативно начали влиять два фактора. Первый - военные действия на Донбассе, где расположено более половины металлургических производственных мощностей. Второй фактор, проявление которого было наиболее заметно в 2015 году, - снижение мировых цен на металлургическое сырье и готовую продукцию, что снизило доходы компаний и увеличило конкуренцию на мировых рынках. Тем не менее, по итогам 2015 года Украина сохранила 10-ю строчку в отраслевом рейтинге.