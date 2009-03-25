Все украинско-японские программы будут воплощены в жизнь

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает, что все украинско-японские программы будут активно воплощаться в жизнь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила представителям СМИ по результатам переговоров в Токио с премьер-министром Японии Таро АСО.

«Для нас чрезвычайно важной является программа «Арки свободы и процветания», которую предложил премьер-министр, и она внедряется», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила важный вклад Японии в развитие демократии в Украине, в развитие технологий энергосбережения, медицинских услуг, а также в реконструкцию центрального аэропорта «Борисполь», который является важным в подготовке к Евро-2012.

Ю.ТИМОШЕНКО признала, что за 18 лет Украине не удалось реформировать главные экономические сферы, и именно Япония является самым главным партнером для модернизации и реконструкции украинской экономики - «страна, которая является номером один в мире по интеллектуальным технологиям, в частности, в области энергосбережения».

Она подчеркнула важность заседания Координационного совета по вопросам экономического сотрудничества между Японией и Украиной 9 марта и напомнила, что между двумя странами подписаны 23 меморандума и три протокола о сотрудничестве во многих отраслях.

«Я, как премьер-министр, от имени правительства обещаю, что все программы будут активно воплощаться в жизнь совместно с японскими партнерами», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО также сказала, что поддержала инициативу премьер-министра Японии по проведению в ближайшее время в Токио второго заседания украинско-японской комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий.