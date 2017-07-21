Siemens из-за скандала с "крымскими турбинами" прекратит поставки оборудования российским компаниям

Немецкая компания Siemens расторгнет лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам энергооборудования из-за незаконного перемещения в Крым турбин производства Siemens, предназначавшихся для ТЭС в Тамани, говорится в официальном заявлении компании.

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«Siemens инициировал процесс прекращения действия лицензионных соглашений с российскими компаниями в области поставки оборудования для электростанций», - говорится в сообщении.

Кроме этого компания откажется от миноритарной доли в российской компании «Интеравтоматика», которая предоставляет продукты и услуги для приборов и систем управления электростанциями.

Согласно сообщению, Siemens также приостановит поставки оборудования для производства электроэнергии российским госкомпаниям. В течение этого времени Siemens введет дополнительный режим контроля.

Отмечается, что Siemens получил достоверную информацию о том, что, все четыре газовые турбины, которые были поставлены летом 2016 года для проекта в Тамани, на юге России, были незаконно перемещены в Крым, что является грубым нарушение контрактов Siemens и правил ЕС. Сообщается, что Siemens продолжит уголовное разбирательство в отношении ответственных лиц, а также намерен выкупить поставленное в Крым оборудование и аннулировать первоначальный контракт.

Как сообщал УНИАН, весной 2014 года Россия, нарушая международное право, оккупировала Крымский полуостров. После чего встал вопрос об энергоснабжении полуострова, поскольку этот регион в значительной мере получал электроэнергию из объединенной энергосистемы Украины (с континентальной территории).

Украина осуществляла энергоснабжение временно оккупированного полуострова до конца ноября 2015 года. После этого поставки более не возобновлялись. В середине февраля 2017 года министр энергетики Игорь Насалик заявил, что Украина не намерена возобновлять поставки.

Из-за проблем с энергоснабжение полуостров неоднократно переживал период плановых и аварийных отключений электроэнергии, а также ограничения потребления электроэнергии. Для решения этой проблемы Россия начала строительство Севастопольской и Симферопольской ТЭС мощностью по 470 МВт каждая.

Ранее сообщалось, что эти станции должны быть запущены до сентября 2017 года, но в апреле этого года крымские СМИ опубликовали информацию, что сроки строительства задерживаются. Также была опубликована информация о том, что поставщиком турбин может быть Siemens, при этом отмечалось, что поставки оборудования в Крым сопряжены с риском попасть под санкции ЕС, которые были введены против России из-за оккупации полуострова и развязывании военных действий на Донбассе.

Напомним, в начале июля агентство Рейтер сообщило, что для ТЭС в Крым поставлены турбины Siemens, а среди подрядчиков, занимающихся их установкой, есть компания "Интеравтоматика", в которой Siemens владеет 45,7%.

В июле Siemens подал иск в арбитраж Москвы. Концерн заявлял, что против его воли по крайней мере две из четырех турбин, поставленных "Технопромэкспорту" (ТПЭ, входит в "Ростех") для электростанций в Тамани, перемещены в Крым.