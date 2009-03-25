КрАСЗ планирует произвести не менее 10 тыс. автомобилей

ООО "Кременчугский автосборочный завод" (г. Кременчуг, Полтавская обл.), входящий в корпорацию АИС, в 2009 году планирует произвести не менее 10 тыс. автомобилей (в 2008 г. было произведено около 28 тыс. – УНИАН).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сегодня сообщил директор предприятия Николай ЧЕРНЫШ.

По его словам, уменьшение производственных планов связано с экономическим кризисом и снижением покупательской способности населения.

«В 2008 г. произвели почти 28 тыс. автомобилей, а в этом меньше. Если Geely тогда произвели под 20 тысяч, то в этом году в плане пока 7 тысяч. Возможно, планы будут подкорректированы», - сказал Н.ЧЕРНЫШ.

Он также отметил, что на сегодняшний день известно, что в 2009 году завод будет производить автомобили Geely, Ssang Yong, Great Wall.

«Относительно производства грузовика FAW, то этот вопрос еще не решен», - сказал Н.ЧЕРНЫШ.

Директор предприятия также сообщил, что сборочный конвейер планируется запустить не ранее 20 апреля.

Напомним, что с 25 декабря 2008 года завод остановил конвейер. После Нового года предприятие сократило 45% работников.

Справка УНИАН. ООО «Кременчугский автосборочный завод», входящий в состав корпорации «АИС», осуществляет крупноузловую сборку автомобилей различных марок. Производственные площади (26,0 га) и развитая инфраструктура позволяют собирать 40 тыс. автомобилей в год.

В 2007 году КрАСЗ увеличил производство автомобилей различных марок и модификаций на 6,9% или на 1 343 штук, по сравнению с 2006 годом, до 20 749 штук.

В 2008 году завод произвел 27 474 автомобиля.