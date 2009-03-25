КрАСЗ планирует произвести не менее 10 тыс. автомобилей
В этом году
ООО "Кременчугский автосборочный завод" (г. Кременчуг, Полтавская обл.), входящий в корпорацию АИС, в 2009 году планирует произвести не менее 10 тыс. автомобилей (в 2008 г. было произведено около 28 тыс. – УНИАН).
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сегодня сообщил директор предприятия Николай ЧЕРНЫШ.
По его словам, уменьшение производственных планов связано с экономическим кризисом и снижением покупательской способности населения.
«В 2008 г. произвели почти 28 тыс. автомобилей, а в этом меньше. Если Geely тогда произвели под 20 тысяч, то в этом году в плане пока 7 тысяч. Возможно, планы будут подкорректированы», - сказал Н.ЧЕРНЫШ.
Он также отметил, что на сегодняшний день известно, что в 2009 году завод будет производить автомобили Geely, Ssang Yong, Great Wall.
«Относительно производства грузовика FAW, то этот вопрос еще не решен», - сказал Н.ЧЕРНЫШ.
Директор предприятия также сообщил, что сборочный конвейер планируется запустить не ранее 20 апреля.
Напомним, что с 25 декабря 2008 года завод остановил конвейер. После Нового года предприятие сократило 45% работников.
Справка УНИАН. ООО «Кременчугский автосборочный завод», входящий в состав корпорации «АИС», осуществляет крупноузловую сборку автомобилей различных марок. Производственные площади (26,0 га) и развитая инфраструктура позволяют собирать 40 тыс. автомобилей в год.
В 2007 году КрАСЗ увеличил производство автомобилей различных марок и модификаций на 6,9% или на 1 343 штук, по сравнению с 2006 годом, до 20 749 штук.
В 2008 году завод произвел 27 474 автомобиля.