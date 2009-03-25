Чистая прибыль «АвтоКрАЗа» уменьшилась

Холдинговая компания “АвтоКрАЗ” (Кременчуг, Полтавская обл.) в 2008 году получила чистую прибыль в размере 66,117 млн. грн., что на 10,6% ниже аналогичного показателя 2007 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили на предприятии.

В соответствии с уточненными данными, активы предприятия за прошлый год возросли на 33,3% и составили 4 млрд. 723,25 млн. грн., а суммарная дебиторская задолженность компании за год увеличилась на 9,2% – до 1,78 млрд. грн.

Численность работников предприятия составила 6,156 тыс. человек, что на 749 человек меньше, чем на начало 2008 года.

Напомним, ранее холдинговая компания заявила, что, по предварительным данным, предприятие в 2008 году увеличило чистую прибыль на 1,6% по сравнению с 2007 годом – до 75,292 млн. грн.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

В 2008 году «АвтоКрАЗ» уменьшил выпуск автомобилей на 13%, или 572 автомобиля, – до 3634 автомобиля.