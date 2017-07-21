"Нафтогаз" повышает цены на газ для промышленности

Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» с 1 августа текущего года повышает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 2,9% по сравнению с июлем – до 7420,8 грн с 7208,4 грн за тыс. кубометров, говорится в сообщении компании.

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По данным «Нафтогаза», максимальные цены на природный газ для промпотребителей с 1 августа будут повышены на 2,8% – до 8 230,8 грн с 8 008,8 грн за тыс. кубометров.

Как отметили в компании, ценовые предложения «Нафтогаза» дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов.

Если покупатель не имеет задолженности перед «Нафтогазом» или будет приобретать не менее 50 тысяч кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех других случаях применяется более высокая цена.

Все цены указаны с учетом НДС.

Как сообщал УНИАН, с 1 октября 2015 года в Украине вступил в силу новый закон о рынке природного газа, который лишил Нацкомиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики, права на установление цен на природный газ для промышленности.

В июле 2017 года «Нафтогаз» снизил минимальные и максимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 3% по сравнению с июнем 2017 года – до 7 208,4 грн за тыс. куб. м (минимальные) и 8 008,8 за тыс. куб. м (максимальные).