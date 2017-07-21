Немецкий бизнес о скандале с турбинами Siemens в Крыму: доверие к России сильно подорвано

Несанкционированные поставки газовых турбин Siemens в Крым подрывают деловые отношения Германии и России, считает председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.

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«Главный принцип немецкого бизнеса — строго придерживаться достигнутых договоренностей и неукоснительно выполнять условия договоров. Этому правилу немецкие компании следуют и в России: партнеры должны доверять друг другу, иначе инвестиции оказываются под вопросом. Доверительным отношениям между немецким бизнесом и российскими партнерами был нанесен серьезный урон», — объясняет Шепп, передает RNS.

Тем не менее глава палаты рассчитывает, что выход из сложившейся ситуации будет найден. «Российско-германские деловые отношения стоят на прочном фундаменте, и мы рассчитываем, что выход из сложившейся ситуации будет найден», — подчеркнул Шепп.

Он также заявил об отсутствии прецедентов нарушения санкционного режима немецкими компаниями. «Немецкий бизнес следует требованиям, предписываемым режимом санкций: Российско-германской внешнеторговой палате неизвестны случаи их нарушения немецкими компаниями», — заявил он.

Как сообщал УНИАН, немецкая компания Siemens расторгнет лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам энергооборудования из-за незаконного перемещения в Крым турбин производства Siemens, предназначавшихся для ТЭС в Тамани.

Кроме этого компания откажется от миноритарной доли в российской компании «Интеравтоматика», которая предоставляет продукты и услуги для приборов и систем управления электростанциями.

Согласно сообщению, Siemens также приостановит поставки оборудования для производства электроэнергии российским госкомпаниям. В течение этого времени Siemens введет дополнительный режим контроля.

Отмечается, что Siemens получил достоверную информацию о том, что, все четыре газовые турбины, которые были поставлены летом 2016 года для проекта в Тамани, на юге России, были незаконно перемещены в Крым, что является грубым нарушение контрактов Siemens и правил ЕС.