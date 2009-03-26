Стахановский вагоностроительный поставил ПГОКу металлоконструкции

Стахановский вагоностроительный завод, входящий в состав холдинговой компании “АвтоКрАЗ”, поставил Полтавскому горно-обогатительному комбинату (Комсомольск, Полтавская обл.) более 700 тонн сварных металлоконструкций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно сообщению, металлоконструкции предназначены для монтажа бункера по приему руды.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2008 года Стахановский вагоностроительный завод запустил цех по производству металлоконструкций.

Справка УНИАН. ОАО “Стахановский вагоностроительный завод” является одним из лидеров машиностроения среди предприятий Украины. Более 40 лет Стахановский вагоностроительный завод специализируется на выпуске грузового подвижного состава, не имеющего аналогов по уровню качества на всем постсоветском пространстве.

В настоящее время на железные дороги стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья предприятие выпускает более 10 видов грузовых вагонов.

Завод экспортирует до 95% производимой продукции. Основные покупатели его продукции – государственные предприятия и частные компании Украины, России, Узбекистана, Казахстана, а также стран Балтии.

Завод контролирует группа банка "Финансы и кредит" Константина и Олега ЖЕВАГО.

ОАО «Полтавский ГОК» (Комсомольск, Полтавская обл.) – крупнейший украинский экспортер железорудных окатышей.

85,8% акций «Полтавского ГОКа» принадлежит фирме Ferrexpo AG (Швейцария). Ferrxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG. Компания зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже в июне 2007 года под тикером FXPO.

Полтавский горно-обогатительный комбинат в 2008 году уменьшил производство железорудного концентрата – на 1,8%, или на 0,21 млн. тонн, до 10,458 млн. тонн.

В 2008 году комбинат произвел 9,035 млн. тонн окатышей, что на 0,4% меньше, чем в 2007 году.

Полтавский ГОК в 2008 году продал потребителям 8,71 млн. тонн окатышей.