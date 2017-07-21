Рост промпроизводства в Украине ускорился более чем втрое

В Украине в июне, второй месяц подряд, зафиксирован рост промышленного производства в годовом выражении, который по сравнению с июнем 2016 года, без учета корректировки на эффект календарных дней, ускорился более чем в три раза, до 3,8%, после 1,2% месяцем ранее.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней, рост промпроизводства в июне в годовом выражении ускорился до 3,3% после 0% в мае 2017 года к маю 2016 года.

По информации Госстата, по сравнению с предыдущим месяцем, маем 2017 года, промпроизводство в июне выросло на 0,1% без учета сезонной корректировки, на 0,5% - с учетом корректировки.

С начала года, в январе-июне, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года промпроизводство снизилось на 0,4%.

Сообщается, что наибольший рост промпроизводства в июне 2017 года по сравнению с июнем 2016 года зафиксирован в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции - 25%, фармацевтике – на 19,1%.

Наибольший рост в июне к маю зафиксирован также в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции - более чем в 2 раза.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, промышленное производство в Украине в мае в годовом выражении, по сравнению с маем 2016 года, без учета корректировки на эффект календарных дней, выросло на 1,2% после падения три месяца подряд.

Рост промпроизводства в Украине за 2016 год, по сравнению с 2015 годом, составил 2,4%, после падения показателя 4 года подряд – в 2012-2015 годах.