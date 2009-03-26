Тимошенко выступила перед элитой Японии

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выступила перед представителями политической и деловой элиты Японии.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе встречи украинский премьер призвала представителей деловой и политической элиты Японии к взаимовыгодному сотрудничеству с Украиной. Она отметила, что японский бизнес получит в Украине рынки сбыта, сможет реализовать экспортный потенциал товаров и услуг.

Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что энергоэффективность в Украине в 19 раз ниже, чем в Японии. “Поэтому кризис энергетика Украины переживает очень тяжело”, - сказала премьер. По ее словам, из экономического кризиса есть два пути выхода: первый путь - когда страна становится более слабой, и второй, “который мы избрали, - выйти из кризиса обновленной, реформированной и модернизированной”.

Для этого, по словам премьер-министра, Украина должна найти надежных партнеров для модернизации не одной отрасли, а всей страны. “И мы находим таких партнеров”, - сказала она.

Одним из партнеров Ю.ТИМОШЕНКО назвала Европейский Союз, с которым недавно была подписана декларация о модернизации украинской газотранспортной системы. “Второй партнер в этой задаче - это Япония”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер выделила две сферы сотрудничества, которые, по ее мнению, были бы выгодны как для Украины, так и для Японии. Одна из них - это атомная электроэнергетика, вторая, которую Ю.ТИМОШЕНКО назвала определяющей, – это сотрудничество в аграрном секторе.

Премьер-министр напомнила, что в Украине сосредоточена треть мировых черноземов. Эта сфера, по ее словам, нуждается в “инвестировании и профессиональной работе”, и “отдача будет существенной”. Как подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО, Япония может принять участие в строительстве новых элеваторов для хранения и переработки зерна. Кроме того, отметила премьер, “мы могли бы совместно производить экологически чистые продукты и экспортировать их в Японию”.

В своем выступлении украинский премьер назвала три источника “всех систем модернизации Украины”. Первый источник, по ее словам, это расходы из стабилизационного фонда госбюджета в объеме 5 млрд. долл. Второй – продажа квот на выбросы углерода в атмосферу. Эти средства будут использоваться в качестве “зеленой” инвестиции для развития технологий энергосбережения. Третий источник - кредитование японских компаний Японским банком международного сотрудничества (JBIC).

Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что договорилась с банком об увеличении до 0,5 млрд. долл. кредитных линий японским компаниям, которые будут работать с Украиной.

При этом она отметила, что у Украины и Японии “достаточно общего”, в частности, негативный опыт в использовании атомной энергетики, общий сосед, с которым необходимо выстраивать гармоничные отношения, общие интересы в будущем.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, японские инвестиции, “это не только инвестиции в развитие экономики, энергосбережение или технологии, это инвестиции в укрепление независимости и свободы Украины”.