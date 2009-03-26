«Авиакор» и АНТК им. Антонова договорились о кооперации

Представители ОАО «Авиакор – авиационный завод» и АНТК им. Антонова договорились о комплексном взаимодействии в сфере модернизации, производства, выведения на рынок и сервиса самолетов Ан-140-100.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АНТК им. Антонова, данная договоренность достигнута в рамках ІV заседания Межправительственной комиссии по сотрудничеству в области авиастроения России и Украины 24 марта т.г.

В сообщении отмечается, что сотрудничество компаний будет включать модернизацию и доработку самолета Ан-140-100 на основе опыта эксплуатации двух первых бортов авиакомпанией «Якутия»; доведение послепродажного обслуживания самолетов до стандартов мирового уровня; доведение ресурсов покупных комплектующих изделий (ПКИ) до целевого уровня; создание современного тренажера для обучения летного состава; углубленное изучение рынка и разработку бизнес-плана создания рамповой версии самолета.

«Самолеты Ан-140, произведенные нашим заводом, уже зарекомендовали себя при эксплуатации авиакомпанией «Якутия». Совместно с АНТК им. Антонова мы намерены вывести сервисное обслуживание таких самолетов на еще более высокий уровень, чтобы по максимуму удовлетворить ожидания наших заказчиков», – сообщил генеральный директор «Авиакора» Вячеслав АРТЕМЬЕВ.

В свою очередь, генеральный конструктор АНТК им. Антонова, председатель концерна «Антонов» Дмитрий КИВА отметил, что возглавляемое им предприятие детально изучило опыт эксплуатации Ан-140 в России и на основе полученных данных продолжает совершенствовать базовую конструкцию, а также приступило к работе над новыми версиями самолета.

Справка УНИАН. Региональный самолет Ан-140 предназначен для пассажирских и смешанных пассажирско-грузовых перевозок. Он пришел на смену Ан-24, который находится в эксплуатации уже более 40 лет.

Ан-140 обладает высокой топливной эффективностью, может эксплуатироваться в широком диапазоне высот аэродромов и климатических условий, в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью.

Самолет представляет собой высокоплан с оперением нормальной схемы и двумя турбовинтовыми двигателями ТВ3-117ВМА-СБМ1, установленными на крыле. Вспомогательная силовая установка АИ9-3Б, расположенная в хвостовой части фюзеляжа, обеспечивает автономную эксплуатацию самолета на необорудованных аэродромах. Высокий уровень комфорта пассажирской кабины достигнут выбором оптимальных пропорций объема салона и вспомогательных помещений, низким уровнем шума и вибраций, благоприятным климатическим режимом, мягким освещением и другими мероприятиями.

Серийное производство самолетов Ан-140 и Ан-140-100 развернуто на ХГАПП (Харьков, Украина), на предприятии HESA (Исфахан, Иран), на ОАО "Авиакор – Самарский авиационный завод" (Самара, Россия).

На базе самолета Ан-140 планируется создание целого семейства самолетов по типу Ан-24/26/30/32: грузового, административного, специального назначения (ледовой и рыбной разведки, аэрофотосъемочного, патрульного), а также варианта с удлиненным фюзеляжем на 68 пассажиров.