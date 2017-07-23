Скандал вокруг турбин Siemens в Крыму: Германия заговорила об ухудшении отношений с Россией

Германия предупредила РФ, что из-за нарушения санкций, включая доставку Россией в аннексированный Крым четырех газовых турбин компании Siemens, могут ухудшиться политические отношения между двумя странами.

Представитель Министерства иностранных дел ФРГ заявил, что немецкое правительство неоднократно обращало внимание Москвы на наличие нарушений действующих санкций и неправомерные действия российских компаний, передает Reuters со ссылкой на газету Bild am Sonntag.

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Президент России Владимир Путин заверил Зигмара Габриэля, тогдашнего министра экономики Германии, что турбины Siemens не будут использовать в Крыму.

"Правительство снова напомнило России об этих гарантиях и отметило, что такое значительное нарушение санкций может стать препятствием в отношениях между Германией и Россией", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Siemens через скандал с "крымскими турбинами" прекратит поставки оборудования российским компаниям.

Siemens 7 июля информировал о создании спецгруппы для проверки сообщений о поставках турбин в Крым. Уже 10 июля концерн заявил, что против его воли по крайней мере две из четырех турбин, поставленных "Технопромекспортом" для ТЭС в Тамани, перемещены в Крым, поэтому компания инициирует уголовное расследование и подаст иски о возврате турбин в Тамань и прекращение поставок в Крым.