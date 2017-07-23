Климкин о поставках Россией турбин Siemens в Крым: "наперсточники" никогда не станут партнерами

Менеджмент концерна Siemens поверил обещаниям Кремля о том, что немецкие турбины не будут поставлены в оккупированный Крым и в результате компания получила непоправимый вред. Об этом говорится в статье главы МИД Украины Павла Климкина на сайте "Европейской правды".

"Кремлевский режим сейчас откровенно смеется над тем, как запросто можно одурачить лакомых к большим деньгам представителей европейского бизнеса - бизнеса законопослушного, построенного на доверии, уважении и ценностях", - говорится в статье.

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Министр отмечает, что Украина предупреждали Siemens, Федеральное правительство Германии и европейские институты и указывала на дыры в санкционном режиме.

"Нас слушали, искали возможности предотвратить правонарушения. И многих подобных случаев там удалось избежать. Но в случае с Siemens его менеджмент отказывался видеть очевидные вещи", - отметил он.

Климкин отметил, что Украина будет требовать от Siemens, немецкого правительства и евроинститутов провести публичное расследование и наказать всех соучастников.

"Для многих бизнесменов этот скандал будет серьезным уроком на будущее: "наперсточники" никогда не станут партнерами, с которыми можно иметь дело. Кремлю верить нельзя", - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, Siemens через скандал с "крымскими турбинами" прекратит поставки оборудования российским компаниям.

Siemens 7 июля информировал о создании спецгруппы для проверки сообщений о поставках турбин в Крым. Уже 10 июля концерн заявил, что против его воли по крайней мере две из четырех турбин, поставленных "Технопромекспортом" для ТЭС в Тамани, перемещены в Крым, поэтому компания инициирует уголовное расследование и подаст иски о возврате турбин в Тамань и прекращение поставок в Крым.