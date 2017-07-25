"Укроборонпром" поднялся в мировом рейтинге производителей оружия
Лидерами рейтинга остаются американские компании Lockheed Martin (доход 43,468 миллиарда долларов), Boeing (29,5 миллиарда долларов) и BAE Systems (23,621 миллиарда долларов).
Согласно рейтингу мировой оборонной индустрии американского издания DefenseNews, украинский госконцерн "Укроборонпром" за прошедший год заработал 1,075 миллиарда долларов.
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"Укроборонпром" занял 62-е место в рейтинге с доходом за 2016 год в 1,075 миллиарда долларов. За 2015 год доход "Укроборонпрома" указали в размере 920 миллионов долларов.
В прошлом году "Укроборонпром" занимал 68-е место рейтинга.
Лидерами рейтинга остаются американские компании Lockheed Martin (доход 43,468 миллиарда долларов), Boeing (29,5 миллиарда долларов) и BAE Systems (23,621 миллиарда долларов).
В рейтинге присутствуют 7 российских компаний. Наивысшее место рейтинга из них занимает компания "Алмаз Антей" (11-е место). Среди прочего "Алмаз Антней" выпускает ракетные комплексы "Бук".