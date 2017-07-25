"Укрнафта" начала поиск внешних инвесторов в проекты по добыче нефти и газа

Крупнейшая частная нефтедобывающая компания «Укрнафта» начала поиск внешних инвесторов в проекты по добыче нефти и природного газа, а также в проекты модернизации мощностей по переработке углеводородного сырья. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Читайте также"Укрнафта" ожидает продления действия 9 спецразрешений в ближайшее время

«Укрнафта» приглашает потенциальных инвесторов рассмотреть участие в пяти инвестпроектах в области добычи, бурения и переработки газа», - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, первые три проекта предусматривают увеличение добычи нефти и газа на Бориславском (Львовская обл.), Быткив-Бабчинском (Ивано-Франковская обл.) и Рудовско-Червонозаводском (Полтавская обл.) месторождениях и включают бурение новых вертикальных скважин и боковых стволов, операции по гидроразрыву пласта и интенсификации добычи, а также модернизацию инфраструктуры.

«Два других проекта касаются инвестиций в буровые услуги и нефтяные сервисы для удовлетворения потенциального спроса со стороны «Укрнафты», «Укргазвыдобування» и частных компаний, а также модернизацию одного из газоперерабатывающих заводов «Укрнафты». Это позволит увеличить производство сжиженного газа и снизить расход природного газа, сэкономленный объем которого затем можно реализовать по рыночным ценам», - сообщили в компании.

По информации пресс-службы, исполнительный вице-президент по вопросам корпоративной стратегии и развития компании Джонатан Поппер отметил огромный потенциал нефтегазовых месторождений «Укрнафты».

«После многих лет недоинвестирования новое руководство стремится как можно быстрее разблокировать этот потенциал, используя как собственные ресурсы, так и капитал, и опыт иностранных и местных партнеров», - добавил Поппер.

В пресс-службе сообщили, что новая стратегия развития компании на 2017-2025 годы предполагает существенный рост инвестиций до 1,7 млрд долл., при этом эта сумма включает как внутренние ресурсы, так и внешние инвестиции.

«Компания к 2025 году планирует удвоить годовую добычу нефти до 21 млн баррелей, или 3 млн тонн, и на 50% увеличить добычу газа - до 65 млрд куб. футов, или 1,9 млрд куб. метров», - отметили в компании.

Как сообщал УНИАН, в середине июля глава правления компании Марк Роллинс сообщил, что «Укрнафта» при содействии Кабинета министров Украины и Верховной Рады в решении основных проблем компании может в течение 7 лет нарастить добычу нефти вдвое – до 3 млн тонн. По его словам, таких показателей добычи удастся достичь, решив проблему налогового долга компании, продлив действия спецразрешений на добычу нефти и реформировав правила проведения аукционов по продаже нефти.

Справка УНИАН. «Укрнафта» - крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны. Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже. «Нафтогазу» принадлежит 50% + 1 акция "Укрнафты".