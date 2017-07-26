Крупнейшее украинское предприятие по выпуску авиадвигателей увеличило прибыль почти на 80%

Крупнейшее украинское предприятие по выпуску авиационных двигателей и газотурбинных установок "Мотор Сич" в январе-июне текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличило чистую прибыль на 78,3% - до 2,288 миллиарда гривень с 1,28 миллиарда гривень.

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Об этом говорится в квартальном отчете предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно опубликованным данным, чистый доход предприятия вырос на 34,7% - до 6,819 миллиарда гривень, валовая прибыль - на 19,1%, до 3,874 миллиарда гривень, а операционная прибыль - на 49,2%, до 2,574 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, "Мотор Сич" в январе-июне 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года сократила чистую прибыль на 19,3% - до 1,282 миллиарда гривень с 1,590 миллиарда гривень, по итогам 2016 года сократила чистую прибыль на 36,4% - до 2,186 миллиарда гривень с 3,435 миллиарда гривень, а в 2015 году увеличила чистую прибыль в 2,4 раза - до 3,67 миллиарда гривень с 1,547 миллиарда гривень в 2014 году.

Справка УНИАН. Акционерная компания "Мотор Cич" является одним из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование.