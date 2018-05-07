Идя на уступки РусАлу, Кабмин может требовать взаимности

Ситуация на единственном в Украине производителе первичного алюминия – Запорожском алюминиевом комбинате, как собственно и у остальных металлургов, обострилась в октябре прошлого года. Глобальный кризис привел к резкому обвалу цен на алюминий на мировых рынках, что заставило собственников ЗАлКа – российскую компанию РусАл - потребовать так называемый дифференцированный тариф на электроэнергию, в противном случае россияне угрожают закрыть предприятие. С одной стороны дифтариф позволит комбинату значительно снизить себестоимость продукции и остаться на плаву, но с другой - больно ударит по поставщикам электроэнергии. Хотя формально Кабмин и распорядился предоставить ЗАлКу льготный тариф, но процесс реализации этого распоряжения был заблокирован из-за отсутствия денег на компенсацию энергетикам. Вот уже 4 месяца продолжается психологическая война между правительством и РусАлом и похоже, что последний таки выйдет из нее победителем. Тем не менее, у Кабмина остается возможность минимизировать потери госбюджета…

История в подробностях

Технология производства алюминия из глинозема методом электролиза требует огромных затрат электроэнергии и поэтому льготный тариф крайне необходим ЗАлКу в условиях низкой цены на его продукцию. В принципе, дифтариф для украинских производителей алюминия и титана, представленных ЗАлКом и Запорожским титано-магниевым комбинатом (ЗТМК), не является ноу-хау. Начиная с августа 2002 года, Национальная комиссия по вопросам регулирования электроэнергетики (НКРЭ) в соответствии с решением правительства ежемесячно пересматривала тарифы на электроэнергию для ЗАлКа в зависимости от колебания цены алюминия на Лондонской бирже металлов. В результате тарифы для комбината были в 2 раза ниже тех, по которым “Запорожьеоблэнерго” поставляло электроэнергию другим потребителям этого региона. Государство компенсировало энергогенерирующей компании эти убытки за счет увеличения цен на электроэнергию для остальных потребителей. Таким образом, можно говорить о том, что конкурентоспособность ЗАлКа обеспечивалась за счет других промышленных предприятий. Такая ситуация стала причиной того, в феврале 2005 года Кабмин отменил собственное решение об энергоснабжении комбината по льготным тарифам.

После отмены льготного тарифа на электроэнергию производство алюминия на ЗалКе стало убыточным. Так, за 2005 год убытки достигли 22,5 млн. грн. Основная причина - устаревшая производственная база, которая не отвечает современным требования к энергоэффективности. ЗАлК без сомнения является одним из наиболее отсталых в технологическом плане алюминиевых предприятий мира. Тем не менее, в 2000 году, когда проходил конкурс по приватизации комбината, вокруг этого актива разыгрались нешуточные страсти. В начале победителем конкурса по продаже 68% госпакета акций ЗАлКа была признана внешнеторговая компания “КрАЗ” (Кременчугский автомобильный завод), предложившая за госпакет акций более 100 млн. долл. Но в январе 2001 года Высший арбитражный суд Украины отменил результаты конкурса, после чего комбинат перешел в собственность российской компании “АвтоВАЗ-Инвест”, предложившей за госпакет всего 69,5 млн. долл. В 2004 году собственником ЗАлКа стала российская группа СУАЛ, а в 2007 году ЗАлК перешел под контроль объединенной компании "Российский алюминий" (РусАл). То есть, инвестпривлекательность этого актива, не смотря ни на что, сохранялась.

В 2006 году ЗАлК получил чистую прибыль 95,2 млн. грн. при росте чистого дохода на 24,6% — до 1 млрд. 537,4 млн. грн. Не вызывает сомнений, что если отсталое в техническом плане предприятие способно приносить прибыль в условиях высокого спроса и цен на его продукцию, то своевременная модернизация позволит ему сохранять рентабельность и в неблагоприятных условиях.

В 2007 году ЗАлК реализовал продукцию на 1,6 млрд грн., правда, чистая прибыль при этом снизилась на 20,6% и составила по итогам 2007 года 75,6 млн. грн. Прошлый год стал для ЗАлКа полным провалом - его убытки были свыше 100 млн. грн. Просто кризис обвалил рынок алюминия. В крайне сложном положении оказался и собственник Запорожского алюминиевого комбината "РусАл". Компания Олега Дерипаски задолжала различным финансовым институтами 16 млрд. 800 млн. долл. Из общей суммы только в этом году "РусАлу" нужно погасить задолженность в 8 млрд. долл. При этом российское правительство не намерено капитализировать предприятие гражданского назначения, в том числе и "РусАл". Об этом недавно заявил российский вице-премьер - министр финансов Алексей Кудрин. Такое положение «РусАла» убедительно говорит о том, что в ближайшей перспективе рассчитывать на инвестиции в обновление производственной базы ЗАлКа не приходится.

Не обязательные инвестобязательства

Тут важно отметить, что инвестобязательства прописывались для потенциального покупателя комбината в 2000 году весьма абстрактно. Основным требованием было сохранение существовавших на тот момент объемов производства и трудового коллектива, о конкретных инвестициях в модернизацию производства речь не шла. К тому же, сроки выполнения инвестобязательств по данному предприятию давно бы истекли, если бы не ряд судебных решений по одному очень запутанному вопросу. Дело в том, что согласно договору купли-продажи ЗАлКа в перечень инвестобязательств было внесено обязательное рефинансирование долга предприятия в 75 млн. долл. Так, "АвтоВАЗ-Инвест" был обязан погасить задолженности по кредитному соглашению государственного предприятия ЗАлКа с Укрэксимбанком. Кредит был привлечен для приобретения у итальянской компании линии по производству алюминиевой фольги. Оборудование на комбинат было благополучно поставлено еще до его акционирования, там оно находится и сегодня, хотя так и не запущено в производство. Дело в том, что производственные мощности этого оборудования в два раза превосходят потребности украинского рынка фольги и его запуск оказался просто нерентабельным. Согласитесь, это пример по истине фантастической некомпетентности государства в вопросах бизнеспланирования, или же тут попахивает коррупцией. Но так или иначе, нынешние собственники ЗАлКа через суд сняли с себя этот долг. Фонд госимущества, правда, не оставляет попыток оспорить это решение суда, в связи с чем не снимает с контроля выполнение инвестобязательств по ЗАлКу, а, соответственно, по-прежнему сохраняет рычаги влияния на инвестора.

Не получив помощь от собственного правительства, РусАл ждет ее от украинского

Как уже отмечалось, после падения ценового тренда на мировом рынке алюминия собственник ЗАлКа начал требовать от украинского правительства возврата к практике льготного тарифа на электроэнергию. Уже в ноябре прошлого года на комбинате приступили к консервации электролизного и глиноземного производств. Естественно, что остановку производства на предприятии неизбежно будут сопровождать сокращения рабочих. Если в начале владелец комбината только намекал на грядущие увольнения, то 20 марта руководство предприятия официально заявило том, что с 17 июня планируется сокращение большей части сотрудников. «В связи со сложившейся на ОАО «ЗАлК» ситуацией собственником предприятия принято решение о сокращении на 75% электролизного производства до 30 апреля и сокращении с 17 июня – даты завершения консервации данного производства - порядка 1 800 из 3 200 сотрудников ОАО «ЗАлК», – сообщили УНИАН на предприятии.

Позиция РУСАЛа изначально была похожа на тривиальный шантаж, так как практически ничего не вложив в комбинат, который достался, откровенно говоря, по дешевке, собственники требовали от украинского Кабмина взять на себя расходы по компенсации убытка «Запорожьеоблэнерго» от дифференцированного тарифа для ЗАлКа. Так, по данным Запорожской обладминистрации, дифтариф будет обходиться “Энергорынку” в 400-500 млн. грн. в год, правда, в администрации тут же добавляют, что остановка завода приведет к потере 3-4 млрд. грн. для экономики Украины в целом. То есть, Кабмину предлагают выбрать из двух зол меньшее, избежав при этом обострения социальной напряженности в регионе, что может возникнуть в связи с увольнением работников комбината.

Естественно, что первой реакцией на действия собственников комбината был ответный ультиматум о возможной национализации ЗАлКа. Еще 4 ноября прошлого года министр топлива и энергетики Украины Юрий Продан заявил о том, что собственники комбината должны передать предприятие государству, поскольку не в состоянии в должной мере управлять им.

«Если собственники не могут (разрешить проблему), то они просто должны отдать предприятие государству. Цифры говорят сами за себя. Вместо того, чтобы вводить энергосберегающие и энергоэффективные технологии и сокращать расходы, сегодня у собственников, я так понимаю, стоит вопрос получения сверхприбылей. А если нет сверхприбылей, то предприятие останавливается», - сказал министр.

Но угрозы угрозами, а на деле вернуть предприятие в госсобственность будет крайне сложно. Если начать судиться с влиятельным российским олигархом, то дело может затянуться на годы, а предприятие тем временем тихо умрет. Так что, обменявшись угрозами, собственник и государство перешли к вынужденному поиску компромисса.

Как это не странно, но в борьбе за дифтариф ЗАлК мог рассчитывать и на поддержку «Запорожьеоблэнерго». Но странной такая позиция энергетиков кажется только на первый взгляд.

По данным “Запорожьеоблэнерго”, ежемесячно ЗАлК потребляет 180 млн. кВт/ч на 85 млн. грн., что составляет 20% общего потребления электроэнергии в области. И это докризисные показатели, с учетом падения потребления электроэнергии Никопольским и Запорожским заводами ферросплавов на долю ЗалКа может приходиться уже до 40% потребления электроэнергии в области. Таким образом, у энергетиков может образоваться огромный профицит энергогенерирующих мощностей. Естественно, это понимают и в НКРЭ, но остается вопрос – где взять деньги для компенсации дифтарифа.

Кроме того, ЗАлК быстро заручился поддержкой Министерства промышленной политики Украины и вскоре стало казаться, что получение дифференцированного тарифа лишь дело времени. Так и произошло, 10 декабря Кабинет министров принял постановление о вводе дифтарифа на электроэнергию для ЗАлКа. Однако с реализацией постановления дело затянулось, лишь 11 марта НКРЭ утвердила порядок компенсации расходов энергоснабжающей компании ОАО «Запорожьеоблэнерго» на поставку электроэнергии ЗАлКу.

Но прошло две недели, а ситуация по прежнему не изменилась – на бумаге дифтариф есть, но фактически электроэнергия комбинату по льготной цене пока не отпускается. Сегодня, 27 марта, в дело вмешался Президент, он призвал премьер-министра запустить механизм компенсации потерь энергопоставщиков, связанных с подачей электроэнергии ЗАлКу и ЗТМК по дифференцированному тарифу.

В своем письме премьеру Виктор Ющенко отмечает, что на сегодняшний день НКРЭ не выполнила данное решение, в связи с чем «в регионе возникло социальное напряжение, вызванное решением собственников остановить работу предприятий, которые имеют стратегическое значение для экономики государства, и провести массовое увольнение работников». Вмешательство Президента оставляет НКРЭ и Кабмину все меньше маневренного простора в переговорах с собственником комбината.

Но РусАлу рано праздновать победу, на следующей неделе на ЗАлК направляется комиссия Фонда государственного имущества. Как отметили в пресс-службе ФГИ, в Фонде очень обеспокоены планами собственников ЗАлКа по сокращению более половины работников предприятия и намерены жестко ставить вопрос о невыполнении РусАлом инветобязательств.

Таким образом, остается надежда, что, предоставляя льготный тариф на электроэнергию для комбината, правительство сможет потребовать взамен, как минимум, не сокращать его работников. Как максимум, можно смело предложить РусАлу засчитать 75 млн. долл. «списанного» долга в качестве уже предоставленного дифтарифа на ближайшие 12 месяцев. Оно где то так и выходит по курсу 8…

Антон Лосев (УНИАН)