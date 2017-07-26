"Надра Украины" сократила прибыль почти в два раза

Ведущая компания в сфере геологоразведочных работ в стране - Национальная акционерная компания "Надра Украины" в январе-июне 2017 года получила 373 тысячи гривень чистой прибыли, что в 1,9 раза меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

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Об этом говорится в отчете предприятия, обнародованном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчету, чистый доход предприятия от реализации продукции в январе-июне 2017 года вырос на 26,5% - до 22,9 миллиона гривень.

Валовая прибыль за отчетный период текущего года увеличилась по сравнению с январем-июнем 2016 года на 37,7% - до 6,2 миллиона гривень.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" является ведущей компанией в сфере геологоразведочных работ в Украине и владеет 20 специальными разрешениями на пользование нефтегазоносными недрами (ресурсная база которых составляет 47 миллионов тонн условного топлива), 120 скважинами на восстановление, 16 первоочередными участками под буровые работы на нефть и газ, 40 участками для проведения сейсмических исследований. Кроме того, разработаны 23 бизнес-проекта на перспективные участки недр.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

100% акций "Надра Украины" принадлежат государству в лице Государственной службы геологии и недр.