НАБУ проводит обыск в центральном офисе "Укрнафты" - заявление компании

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски в центральном офисе крупнейшей украинской нефтодобывающей компании «Укрнафта». Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

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«Действительно, сейчас в киевском офисе «Укрнафты» продолжается обыск, который проводят детективы НАБУ. Обыск проводится в соответствии с определением Соломенского суда в рамках досудебного расследования, которое ведется с ноября 2015 года», - приводятся в сообщении слова исполнительного вице-президента по социальному и экологическому развитию компании Геннадия Радченко.

По его словам, компания сотрудничает с детективами НАБУ и предоставляет все необходимые документы.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля представители Генеральной прокуратуры и СБУ проводили обыски в компании, в ходе которых правоохранители требовали предоставить информацию о проведении аукционов по продаже нефти в 2013-2015 годах, при этом значительную часть этой информации «Укрнафта» ранее уже предоставляла другим правоохранительным органам, например, НАБУ.

Справка УНИАН. «Укрнафта» - крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны. Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже. «Нафтогазу» принадлежит 50% + 1 акция "Укрнафты".