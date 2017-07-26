Украинская автомобильная компания "Богдан Моторс" увеличила убыток в 12 раз

Украинская автомобильная компания "Богдан Моторс", входящая в состав корпорации "Богдан", в январе-июне 2017 года увеличила чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в 12 раз - до 1,703 млрд грн с 142,2 млн грн.

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Согласно отчету предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, составленному по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), чистый доход предприятия за указанный период составил 167,1 млн грн, что на 0,6% меньше января-июня прошлого года.

Валовая прибыль предприятия за отчетный период снизилась на 12,6% - до 23 млн грн. Убыток от операционной деятельности снизился на 84% - до 257 млн грн.

Как сообщал УНИАН, украинская автомобильная компания "Богдан Моторс" в январе-июне 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года сократила чистый убыток на 60% - до 142 млн грн с 350 млн грн.

Справка УНИАН. "Богдан Моторс" входит в корпорацию "Богдан", которая является одним из крупнейших производителей автомобильного транспорта в Украине. Мощности входящих в ее состав предприятий позволяют ежегодно производить до 9 тыс. автобусов и троллейбусов.

Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. С конца 2008 года корпорацию контролирует менеджмент "Богдана" и группа украинских банков.

В настоящее время корпорация имеет два современных завода: по производству легковых автомобилей в Черкассах мощностью 120-150 тыс. автомобилей (выпускает автомобили Lada и Hyundai, а также автомобили под собственным брендом) и по выпуску автобусов и троллейбусов в Луцке мощностью 6 тыс. штук.