Airbus сократит производство A380 из-за низкого спроса

Компания Airbus с 2019 года планирует выпускать только восемь широкофюзеляжных лайнеров A380 в год, в 2018 году их выйдет 12, в этом году - 15, передают "Ведомости". "Ситуация, конечно, неприятная", - приводит издание слова генерального директора Airbus Тома Эндерса. Он отметил, что перспективы продаж самолетов есть, но речь идет о небольшом количестве.

Читайте такжеAirbus на авиасалоне "Фарнборо" получил заказов на $35 миллиардовРешение сократить производство принято из-за низкого спроса на лайнеры A380. Перевозчики от них отказываются, переживая, что не смогут заполнить их, и переключаются на более экономичные Airbus A350, Boeing 777 и 787 Dreamliner. В частности, сократили объем заказов Air France и Deutsche Lufthansa, а Singapore Airlines объявила, что будет выводить самолеты A380 из эксплуатации. На данный момент Airbus продала 317 самолетов A380, 142 из них заказала Emirates Airline. Будущее нескольких сделок из портфеля заказов на A380 остается неясным.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что у признанных лидеров мирового рынка коммерческих самолетов - Boeing и Airbus - внезапно появилось довольно много конкурентов из разных стран. Длившаяся два десятилетия дуополия может закончиться, так как на рынок выходят производители самолетов из Китая и Канады. Речь идет в первую очередь об узкофюзеляжных самолетах - рынок широкофюзеляжных самолетов и без того замедлился.