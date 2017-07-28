Кубив рассказал о планах создания совместных украинско-корейских предприятий

Украина и Южная Корея могут создать совместные машиностроительные и металлургические предприятия, а также сотрудничать в сфере космических технологий, что позволит эффективно реализовать потенциал обеих стран.

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Об этом заявил министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив на Международном экономическом форуме Украина - Корея в Киеве.

"Мы можем создавать совместные металлургические и машиностроительные предприятия, научно-исследовательские центры в Украине, где будет сочетаться корейский опыт высоких технологий и работа украинских специалистов-инженеров, строить двигатели для космических проектов и запускать украинские космические аппараты", - сказал Кубив.

По словам министра, Украина обладает значительным инженерным потенциалом для реализации крупных проектов.

"У нас мощнейшая инженерная база в Центральной и Восточной Европе, где около 100 научно-исследовательских центров международных высокотехнологичных компаний. Среди них, к сожалению, только один открытый компанией из Кореи - Samsung, поэтому открытие каждого нового проекта образования, науки и инноваций является важным шагом для объединения интересов бизнеса и науки", - отметил Кубив.

Глава Минэкономразвития поприветствовал открытие Украинско-корейского центра образования, науки и инноваций на базе Киевского политехнического института и призвал корейский бизнес инвестировать в Украину, в том числе - в проекты расширения широкополосного доступа в Интернет.

Как сообщал УНИАН, ранее Кубив заявлял, что Украина и Южная Корея имеют большой потенциал взаимного сотрудничества, и потому Киев готов предложить Сеулу тесное сотрудничество в сфере сельского хозяйства, машиностроения, освоения космоса и информационных технологий. По словам министра, Корея планирует инвестировать в развитие на территории Украины стандартов беспроводной связи четвертого (4G) и пятого (5G) поколения, обеспечивающих высокоскоростной доступ в Интернет.