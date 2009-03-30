GМ отправит главу в отставку и вдвое сократит марки выпускаемых машин

Глава американского автогиганта General Motors Рик Вагонер согласился уйти в отставку, сообщает сегодня ВВС.

Представитель Белого дома подтвердил, что Вагонер, занимавший посты генерального директора и председателя совета директоров General Motors, уходит в отставку.

Новость о том, что глава испытывающей серьезные трудности компании все-таки покинет свое место, появилась накануне представления очередных мер по поддержке автопрома, которые должен озвучить президент США Барак Обама.

Ранее в интервью Си-би-эс Обама заявил, что получившие миллиарды долларов госпомощи автопроизводители должны предпринимать гораздо больше усилий, чтобы оправдать полученные ими средства.

Два представителя "большой тройки" американского автопрома - GM и Chrysler - получили от правительства 17,4 млрд. долларов. После чего Chrysler потребовал еще 5 млрд., а боссы GM заявили, что им необходимы дополнительные 16,7 млрд. долларов.

Кроме того, в декабре GM объявила о планах к 2012 году закрыть девять своих заводов. Сейчас представители компании говорят о том, что будет закрыто 14 из нынешних 47предприятий.

Число марок, которые выпускает корпорация, будет сокращено вдвое. GM будет выпускать лишь автомобили "Шевроле", "Бьюик", "Кадиллак" и Джи-Эм-Си.

Как сообщает агентство Рейтер с 2000 года, когда Вагонер занял пост генерального директора GM, акции компании подешевели почти на 95%. С 2005 года компания потеряла около 82 млрд. долларов.

Рик Вагонер неоднократно становился объектом критики конгрессменов, однако неизменно получал поддержку совета директоров.

Место Рика Вагонера займет президент GM Фриц Хендерсон.

Также в воскресенье вечером стало известно, что свой пост покидает глава совета директоров крупнейшего французского автопроизводителя Peugeot Citroen.