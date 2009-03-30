Peugeot Citroen также отставил главу

Крупнейший французский производитель автомобилей Peugeot Citroen объявил об отставке председателя совета директоров Кристиана Стреффа.

В заявлении компании отставка Стрейффа объясняется чрезвычайными трудностями, с которыми столкнулась автомобильная индустрия, сообщает сегодня ВВС.

Место председателя совета директоров Peugeot Citroen займет нынешний генеральный директор сталелитейной группы Corus Филипп Варин.

Решение об отставке Стрейффа принято советом директоров единогласно.

54-летний Стрейфф, ранее возглавлявший авиастроительную корпорацию Airbus, занимал возглавлял совет директоров Peugeot Citroen немногим более двух лет.

Peugeot Citroen - второй по величине автопроизводитель в Европе - объявил об убытках в 2008 году в размере 343 млн. евро. В нынешнем году компания собирается уволить 11 тысяч сотрудников.

Каждый десятый рабочий во Франции занят в автомобильной промышленности. Президент Николя Саркози пообещал, что государство не допустит краха этого сектора экономики.

Правительство уже согласилось выделить Peugeot Citroen кредит на сумму 3 млрд. евро (около 4 млрд. долларов). Столько же получит их конкурент - компания Renault.