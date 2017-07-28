"Антонов" реорганизуют, а не ликвидируют - "Укроборонпром"

Решение Кабинета министров Украины о ликвидации государственного авиастроительного концерна "Антонов" означает смену организационной формы предприятия, а не его уничтожение.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома" со ссылкой на заместителя генерального директора госконцерна по авиастроению и производству Владимира Коробова.

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"Речь идет о ликвидации юридического лица - государственного авиастроительного концерна "Антонов", из-за отсутствия в нем участников. Потому что, еще 31 марта 2015 года, в соответствии с решением Кабмина, "Антонов", который был частью государственного авиастроительного концерна "Антонов", вошел в состав "Укроборонпрома". А 15 июня 2015 года в состав концерна вошли "Харьковское государственное авиационное производственное предприятие" (ХГАПП) и "Завод 410 гражданской авиации". То есть, по решению Кабмина было ликвидирована пустое юридическое лицо, в котором нет участников, производственных площадок и научных центров. Все это - еще с 2015 года на полную мощность работает в составе "Укроборонпрома", - цитирует Коробова пресс-служба.

Также сообщается со ссылкой на заместителя гендиректора, что "Антонов" в составе "Укроборонпрома" смог значительно увеличить прибыль.

"Только языком цифр, по итогам 2016 года "Антонов" увеличил чистую прибыль в 4 раза по сравнению с 2015 годом - до 178,1 миллиона гривень. В свою очередь, "Завод 410 гражданской авиации" в составе "Укроборонпрома" продолжил свою работу по восстановлению украинской авиации. Именно на этом заводе новую жизнь получают военно-транспортные самолеты, которые находятся на вооружении Вооруженных сил Украины. Стоит отметить, что "Завод 410 ГА" за последние три года увеличил чистую прибыль на 638%",- цитирует Коробова пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Кабинет министров Украины принял решение об окончательной ликвидации государственного авиастроительного концерна "Антонов" в связи с переходом всех его предприятий в состав оборонного концерна "Укроборонпром".

25 июля этого года Кабмин поручил Министерству экономического развития и торговли Украины ликвидировать государственный авиастроительный концерн "Антонов", что вызвало негативный резонанс в обществе.

Справка УНИАН. Госпредприятие "Антонов" – единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия – самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.