Жизнь после "Дизельгейта": Audi перенаправит $12 миллиардов на разработку электрокаров
На ближайшие пять лет компания Audi запланировала поставить на мировой рынок пять электрокаров.
Немецкий производитель Audi заявил о намерении сократить расходы на 12 миллиардов долларов к 2022 году и перенаправить эти средства на разработку и создание электромобилей, сообщает Прайм.
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На ближайшие пять лет компания Audi запланировала поставить на мировой рынок пять электрокаров, которые получат высокоэффективные силовые установки.
Первой новинкой европейские СМИ называют электрический кроссовер E-tron: этот автомобиль планируют показать потенциальным покупателям в следующем 2018 году в Брюсселе.
Отмечается также, что разработчики Audi, помимо новых моделей машин, ведут серьезную работу над созданием собственной автомобильной платформы, которая будет разрабатываться в тандеме с экспертами Porsсhe. Как рассказали представители Audi, это сотрудничество позволит существенно сэкономить средства на новые разработки.
Компания Audi входит в немецкий автомобильный концерн Volkswagen, так же как и бренд Porsсhe, который на прошлой неделе вновь оказался в эпицентре дизельного скандала. Власти Германии ввели запрет на эксплуатацию дизельных автомобилей Porsche Cayenne из-за нарушения норм загрязнения воздуха, это касается 22 тысяч автомобилей, оборудованных трехлитровыми дизельными двигателями.