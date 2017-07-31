На Житомирщине появилась фабрика по производству канцтоваров

На Житомирщине в поселке Брусилов появилась фабрика по производству канцтоваров, что действует под собственными торговыми марками для украинского и европейского рынков.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.

Как отмечается в сообщении, управлением Государственной архитектурно-строительной инспекции в Житомирской области выдан сертификат о готовности к эксплуатации производственно-складского комплекса ООО «Фабрика Папирус» на Житомирщине.

Читайте такжеНемцы могут построить завод по производству автозапчастей в Житомире

«Новые производственные мощности национального производителя по изготовлению канцтоваров, товаров для офиса и школы запущено в поселке Брусилов на улице Базарной, 25. Общая площадь помещения составляет свыше 1,5 тыс. кв. м, а мощность производства – 167 тыс. файлов для бумаги на месяц», - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Также отмечается, что ООО «Фабрика Папирус» (Брусилов, Житомирская область) – первая в Украине фабрика товаров из полипропилена, производит товары под собственными торговыми марками для украинского и европейского рынков.