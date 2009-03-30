Индикатор бизнес-климата в еврозоне достиг исторического минимума

Индикатор бизнес-климата (Business Climate Indicator) в еврозоне в марте продолжил падение и достиг нового исторического минимума с момента его введения в 1985 году, снизившись с минус 3,40 в феврале до минус 3,58 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Падение индикатора объясняется значительным ухудшением менеджерских ожиданий относительно общего портфеля заказов и экспортного портфеля заказов.

В то же время улучшились оценки запасов готовой продукции на складах. Практически не изменились оценки производственных трендов в предыдущие месяцы и оценки производства в ближайшие месяцы, а также оценки остатков продукции на складах.