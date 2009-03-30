Индекс экономических ожиданий в еврозоне снизился

В марте Индекс экономических ожиданий (Economic Sentiment Indicator) снизился в еврозоне на 0,7 пункта по сравнению с февралем – до 64,6 пункта, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – на 0,6 пункта – до 60,3 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Таким образом, в обеих зонах Индекс экономических ожиданий находится на минимальном уровне с 1985 года.

Согласно сообщению, снижение индекса в обеих зонах наблюдалось в сфере производства и сфере услуг, где индекс уменьшился приблизительно на 2 пункта как в еврозоне, так и в ЕС-27. Уровень доверия потребителей уменьшился в еврозоне на 1 пункт, но не изменился в ЕС-27, уровень доверия в сфере розничной торговли вырос на 2 пункта в ЕС-27 и на 1 в зоне евро. Уровень доверия в отрасли строительства не изменился по сравнению с февралем.

В феврале Индекс экономических ожиданий снизился в еврозоне на 1,8 пункта, в ЕС-27 – на 2,2 пункта.

Справка УНИАН. Еврозона — понятие, обозначающее 16 стран Европейского Союза, официальной валютой которых является евро. Это Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр и Словакия (с 1 января 2009 года). Эти государства имеют право выпускать монеты и банкноты, номинированные в евро.

В Европейский Союз входят 27 стран.