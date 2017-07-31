Одесский припортовый завод сократил убыток в 2,3 раза

Одесский припортовый завод (ОПЗ), одно из крупнейших химических предприятий Украины, в январе-июне 2017 года сократил чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в 2,3 раза – до 108,2 млн грн со 243,9 млн грн.

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Такие данные содержатся в квартальном отчете предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, чистый доход завода от реализации продукции в январе-июне 2017 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 4,3 раза – до 741 млн грн с 3,172 млрд грн.

Валовая прибыль предприятия за отчетный период сократилась до 130,8 млн грн с 194,9 млн грн валовой прибыли за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года провалилась третья по счету попытка приватизировать 99,6% акций ОПЗ со стартовой ценой 5,16 млрд грн. В связи с этим дальнейшая его деятельность оказалась под угрозой остановки. Предприятие имеет около 193 млн долл. задолженности перед компанией Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа и более 1,5 млрд грн - перед «Нафтогазом Украины», а контракт на поставку газа на завод закончился 31 декабря 2016 года.

6 марта 2017 года Одесский припортовый завод, работа которого была приостановлена в конце 2016 года, возобновил производство товарного карбамида и аммиака, однако 10 июля руководством ОПЗ было принято решение остановить производство.

Согласно меморандуму о сотрудничестве с Международным валютным фондом, Украина должна была принять все необходимые меры для привлечения авторитетных международных инвесторов и приватизировать Одесский припортовый завод в первом полугодии 2017 года.

При этом заместитель главы Фонда госимущества Украины Юрий Никитин в конце июля этого года отметил, что приватизация Одесского припортового завода в лучшем случае возможна в конце 2017 года.

Правительство Украины отложило масштабную приватизацию до принятия Верховной Радой нового закона о приватизации, рассмотрение которого может произойти в сентябре.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южное, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по производству азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приемке, охлаждению и перегрузке аммиака.