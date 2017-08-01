В Украине провели испытания зенитно-пушечного комплекса "Шилка" (фото, видео)

Приемо-сдаточные испытания зенитно-пушечного комплекса ЗСУ-23-4 "Шилка" перед передачей заказчику проходили на специальном полигоне в Харьковской области в присутствии представителей ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома".

Во время тестирования была полностью проверена работа всех систем боевой машины, включая ведение огня из 23-мм счетверенной автоматической пушки, общая скорострельность которой составляет 3400 выстрелов в минуту.

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Первичное предназначение "Шилки" – защита от враждебных самолетов и вертолетов, но в условиях гибридной войны на Донбассе украинские бойцы нашли новое применение этой боевой машине. Она - эффективное средство поражения наземных целей: ее скорострельность, скорость и маневренность позволяет подавлять огневые позиции противника.

Как сообщал УНИАН, 4 июля в Украине провели успешные приемо-сдаточные испытания очередной партии самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация" и 2С1 "Гвоздика" перед передачей в Вооруженные Силы Украины.