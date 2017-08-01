Одно из крупнейших в Украине химпредприятий сократило прибыль почти в 4 раза

Одно из крупнейших в Украине предприятий химической отрасли "Сумыхимпром", в январе-июне 2017 года сократило чистую прибыль в 3,8 раза - до 7,4 миллиона гривень с 28,4 миллиона гривень в аналогичном периоде 2016 года.

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Об этом говорится в отчете предприятия, обнародованном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчету, составленному по национальным стандартам, чистый доход предприятия от реализации продукции в январе-июне 2017 года снизился до 936,7 миллиона гривень с 1 миллиарда гривень январе-июне 2016 года.

Валовая прибыль за отчетный период текущего года снизилась по сравнению с первым полугодием 2016 года до 120,2 миллиона гривень с 124,1 миллиона гривень.

Как сообщал УНИАН, "Сумыхимпром" в январе-июне 2016 года увеличило чистую прибыль на 64,2% - до 28,4 миллиона гривень с 17,3 миллиона гривень в аналогичном периоде 2015 года.

"Сумыхимпром" – энергохимический комплекс, производящий двуокись титана, минеральные удобрения, серную и фосфорную кислоты, железо-оксидные пигменты и коагулянты.