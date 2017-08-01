Председатель Житомирской ОГА выступает за развитие камнеобрабатывающей отрасли
По мнению председателя Житомирськой ОГА, камнеобрабатывающая промышленность с помощью суперсовременного инновационного оборудования открывает большие возможности для бизнеса.
Сегодня председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич подчеркнул необходимость розвитвати камнеобрабатывающей отрасли региона.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гундич сказал во время рабочей поездки в Андрушевский район. Среди прочего, он осмотрел частное предприятие “ Гринишин”, которое занимается камнеобработкой и где трудится 80 рабочих. Работающие здесь получают ежемесячно от 5 тысяч до 12 тысяч гривен зарплаты. Так, в частности, на этом предприятии применяют редкий 5-D принтер, который изготавливает продукцию с помощью специальных материалов и компьютерной техники.
«Как видим на примере этого предприятия, камнеобработка при помощи суперсовременного инновационного оборудования открывает большие возможности для бизнеса. Житомирщина богата на сырье. А с современным оборудованием изделия из камня являются особенно интересными для иностранного потребителя. Подтверждение тому – значительный экспорт продукции этого предприятия в другие государства», – сказал Гундич.
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Подробнее о работе предприятия рассказал журналистам его руководитель Евгений Гринишин. «Мы отправляем продукцию в Польшу, Австрию и ряд других стран. Как видите, это - ультрасовременное производство. Так, для примера скажу, что в прошлом году нами было произведено и отправлено заказчику бассейн для Сан-Тропе (Франция), а в Италию - подставки под памятники. В общем, нашу продукцию можно найти под торговой маркой G-Stone», – добавил он.
Гринишин подчеркнул, что на этом предприятии также изготавливают эксклюзивные камины, фонтаны, садово-парковую архитектуру, памятники, церковные изделия и прочее.
Напомним, Житомирская область является богатой на полезные ископаемые.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Андрушевке председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич представил нового руководителя Андрушевской райгосадминистрации Екатерину Курсон. Он также посетил местное предприятие «Импак» .
ЧП “ Гринишин” ( Житомирская область, Андрушевский район, город Андрушевка) специализируется на изготовлении изделий из камня.