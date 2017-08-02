Samsung впервые опередила Apple по квартальной прибыли

Чистая прибыль компании Apple по итогам третьего квартала 2017 года, завершившегося 30 июня текущего года, составила $8,72 млрд. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Apple по итогам квартала зафиксировала рост продаж смартфонов iPhone. Продажи составили около 41 млн единиц, что примерно на 1,6% больше по сравнению с аналогичным периодом год назад.

Выручка Apple за прошедший квартал возросла до $45,41 млрд, что превзошло прогнозы экспертов.

Чистая прибыль за указанный период зафиксирована на уровне $8,72 млрд, или $1,67 за акцию

Таким образом, показатель прибыли компании стал на $1,18 млрд меньше, чем аналогичный показатель Samsung, отмечает издание Republic.

О том, что прибыль Samsung впервые превысит прибыль Apple, ранее заявляли аналитики CNBC. Они прогнозировали операционную прибыль Apple за сопоставимый период на уровне $10,49 млрд при выручке $44,9 млрд.

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27 июля Samsung отчиталась о рекордной прибыли за второй квартал 2017 года. Чистая прибыль компании составила 10,8 трлн вон ($9,7 млрд) при выручке в 61 трлн вон ($54,6 млрд). По сравнению с 2016 годом чистая прибыль Samsung увеличилась на 89%.

Высокий доход южнокорейский производитель объяснил успешной продажей чипов памяти DRAM и NAND, которые используют для хранения и обработки данных на серверах и мобильных устройствах. Кроме того, Samsung отметила заинтересованность покупателей в SSD для серверов и «устойчивые» продажи новых смартфонов Galaxy S8 и S8+.