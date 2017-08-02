Председатель Житомирской ОГА Гундич отмечает, что украинские предприятия должны переориентироваться на европейские рынки

Украинские предприятия должны переориентироваться на европейские рынки, отмечает председатель Житомирской областной государственной администрации Игорь Гундич. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гундич сообщил сегодня во время рабочей поездки в Малинский район.

Среди прочего, он осмотрел Малинский камнедробильный завод и огромный карьер этого предприятия.

«Сегодня мы находимся на предприятии, которое входит в группу компаний «Юнигран» и является бюджетообразующим на Малинщины. Здесь мы видим пример успешного хозяйствования, поскольку одной из основных задач этой компании всегда был и остается развитие нерудного рынка Украины, а также продвижение продукции украинских карьеров за границу, в частности в Польшу, Литву, Беларусь, прочее. Компания успешно заявила о себе в 1997 году началом продаж на украинском рынке и уже в 1998-м «Юнигран» вышла на международный рынок», - рассказал журналистам Гундич после того, как они вместе с руководителями предприятия спустились в глубокий карьер и осмотрели добывающее производство с ультрасовременной техникой.

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Отвечая на вопрос журналистов относительно того, что потеря рынков сбыта в Российской Федерации негативно сказалось на добывающей отрасли как Житомирщины, так и государства в целом, глава облгосадминистрации отметил, что эту ситуацию следует использовать для того, чтобы украинские предприятия переориентировались на европейские рынки. Он также одобрительно отозвался о работе компании «Юнигран», где сейчас работает 659 человек со средней зарплатой в 10 тыс. грн ежемесячно.

Как сообщал УНИАН, «Юнигран» основана 30 декабря 1996 года.

По данным пресс-службы Житомирской облгосадминистрации, группа компаний «Юнигран» на территории Малинского района объединяет ООО «Юнигран», ПАО «Малинский камнедробильный завод», ПАО «Пинязевицький карьер», ООО «Юнигран-сервис».