Замминистра экономики выступил за продолжение проведения приватизации

«Необходимо делать приватизацию как можно скорее. То, что мы говорим о приватизации, как о процессе, а не о свершившемся факте, это позор», - сказал он в комментарии журналистам.

«Наши госактивы падают в цене. Пример этого – Одесский припортовый завод, за который давали миллиарды, потом миллионы, теперь вообще непонятно, как он будет работать. За последние полгода 300 госкомпаний официально прекратили свою деятельность – они ее уже не ведут, не сдают отчетность даже. Если подождем еще лет пять, то не останется вообще госкомпаний, за редким исключением», - обосновал свою позицию чиновник, отвечающий в МЭРТ за реформу публичных закупок (проект ProZorro).

По мнению Нефедова приватизация необходима прежде всего самим предприятиям, которые обретут эффективных собственников.

«Доходы госбюджета важны, мы же не хотим просто раздавать государственное имущество бесплатно. Но гораздо важнее – привлечение инвестиций. Большинство госкомпаний – это стареющие производственные площадки. И мы хотим не скинуть их и забыть, а привлечь туда нормального собственника, который будет инвестировать, создавать рабочие места, платить налоги», - подчеркнул он.

Как ранее сообщалось, Фонд госимущества Украины выставил на приватизационный конкурс по 25% акций ПАО «Одессаоблэнерго» (начальная цена 631 млн грн), ПАО «Донецкоблэнерго» (143 млн грн), ПАО «Донбассэнерго» (669 млн грн), ПАО «Сумыоблэнерго» (370 млн грн), ПАО «ДТЭК Днепрооблэнерго» (728 млн грн), ПАО «ДТЭК Западэнерго» (347 млн грн), ПАО «Киевэнерго» (759 млн грн).