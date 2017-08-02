Порошенко продлил действие повышенной пошлины на вывоз металлолома

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №6382 о пролонгации еще на год действия повышенной экспортной пошлины на лом черного металла, принятый Верховной Радой 13 июля 2017 года с учетом предложений главы государства.

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Соответствующая информация содержится в карточке законопроекта на сайте парламента.

Отмечается, что закон "О внесении изменения в раздел II "Заключительные и переходные положения" закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке", возвращен с подписью от президента 1 августа.

Как сообщал УНИАН, 13 июля Верховная Рада поддержала предложение главы государства к правительственному законопроекту и продлила на год действие повышенной экспортной пошлины на лом черного металла, вместо двух лет, как это предлагалось правительством.

За принятие законопроекта №6382 проголосовали 247 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Напомним, в июле 2016 года Рада приняла с поправками президента закон, предусматривающий повышение сроком на один год экспортной пошлины на отходы и лом черных металлов до 30 евро за 1 тонну, а также отмену обязательной государственной регистрации контрактов на экспорт металлолома.

Украинские металлургические компании неоднократно выступали с требованиями ограничить экспорт металлолома, поскольку, по их мнению, у меткомбинатов наблюдается дефицит лома, а его вывоз из страны негативно сказывается на металлургической отрасли.