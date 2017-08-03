Siemens озвучил убытки из-за скандала вокруг турбин концерна в Крыму

Из-за скандала с поставками турбин в оккупированный Крым немецкий концерн Siemens может потерять от 100 до 200 миллионов евро выручки в России. Об этом заявил глава Siemens Джо Кезер, передает Reuters.

Он отметил, что концерн уже принял меры для сокращения убытков, однако не исключаются и новые.

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Как сообщал УНИАН, послы стран Евросоюза 26 июля согласились расширить санкционный список против России после скандала с газовыми турбинами Siemens, которые Москва, вопреки контрактам, завезла из России в оккупированный Крым.

Берлин стремится добавить еще четыре юридические и физические лица из России в перечень тех лиц, чьи активы в ЕС замораживаются и кого не допускают к ЕС. Этот пакет ограничений, который сейчас содержит 150 человек и 37 компаний, пока действует до 15 сентября.

Ранее в правительстве Германии уже заявляли, что обман Москвы, которая, вопреки контрактам, завезла из России в Крым турбины компании Siemens, приведет к дальнейшему ухудшению отношений двух стран.

В России заявили, что электростанции, для которых завезли турбины, все равно запустят, как и запланировано, в 2018 году.