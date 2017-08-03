В Украине аукционы по продаже древесины переводят в электронный формат

Государственное агентство лесных ресурсов приняло решение о переходе на проведение аукционов по продаже древесины в электронный формат, сообщила пресс-служба Гослесагентства со ссылкой на заместителя главу ведомства Владимира Бондаря.

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«Можно по-разному относиться к электронным торгам по продаже древесины. Существуют как положительные, так и отрицательные отзывы. Однако мы должны двигаться в направлении развития и осовременивания процесса продажи древесины на аукционах. Электронный формат делает этот процесс прозрачным, открытым, уменьшает различного вида коррупционные риски и возможные договоренности», - цитирует пресс-служба Бондаря.

В сообщении отмечается, с целью обеспечения производственных нужд деревообрабатывающей отрасли государства в древесном сырье аукционы по продаже необработанной древесины, заготовленной в IV квартале 2017 года, состоятся в электронном формате.

Письмом Гослесагентства в областные управления лесного и охотничьего хозяйства доведен соответствующий график. Также поручено обеспечить своевременное формирование лотов, подачу объявлений о времени и месте проведения аукционов и реализацию других подготовительных задач.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 11 мая 2016 года поддержал предложение Министерства экологии и природных ресурсов временно прекратить рубки в лесах до пересмотра регулирующих актов.

Дерегуляционный офис предложил Минэкологии проводить все санитарные рубки исключительно под контролем экологической инспекции, запретить сплошные санитарные вырубки в горах, заповедниках и национальных парках, а также обязать лесхозы продавать древесину, полученную в результате санитарных вырубок, на аукционе, а не по прямым договорам.