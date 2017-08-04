Закулисье пивоварни. ТСН.ua показал, как варится пиво, а также рассказал секреты пивоваров

Все привыкли покупать пиво в магазине, пить его в пабах, пробовать, отдыхая на природе, просматривая фильм и прочее. Журналисты решили пойти дальше и увидеть, что происходит до того, как пиво попадает на полки магазинов.

Если коротко, стадий приготовления пива не так уж и много, но в среднем для его приготовления нужно минимум 17 суток. В течение этого времени с сырьем происходит ряд метаморфоз, после которых все могут наслаждаться таким количеством разновидностей пива.

"Мы не можем сказать, что не завидовали работникам пивоварни, и впоследствии выяснилось, что за время работы они настолько привыкли, что даже не чувствуют этих безумных ароматных фокстротов, которыми нам было так приятно дышать", - отмечают журналисты, работавшие над проектом .

Теперь все могут посмотреть, как готовится пиво, начиная от этапа отбора солода и заканчивая отправкой напитка миллионов в магазины.

Интересный этап, который завораживает, это, конечно, линия розлива. Можно часами смотреть, как магическим образом все машины синхронизируются и делают свое дело.

Кроме того, журналисты ТСН.ua стали первыми, кого пустили в лабораторию на производстве. И теперь можно детально рассмотреть, как осуществляется контроль качества пива перед тем, как оно попадет в торговые сети.

Смотрите видео всех этапов производства пива и читайте секреты пивоваров в спецпроекте "Закулисье пивоварни. Как варится пиво" на сайте ТСН.ua.