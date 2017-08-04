Мексика ввела пошлину на импорт стальных труб из Украины

Мексика ввела антидемпинговую пошлину на импорт бесшовных стальных труб из Украины в размере 170,11 долл./тонна, сообщает американское аналитическое агентство Platts со ссылкой на решение Министерства экономики Мексики.

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Согласно сообщению, пошлина будет распространяться на трубы диаметром от 2 до 16 дюймов независимо от толщины стенок, покрытия и типа стали.

При этом антидемпинговые пошлины были введены и для стальных труб из других стран. В частности, для производителей из Южной Кореи пошлина составит 131,1 долл./тонна, из Испании - 378,54 долл./тонна, из Индии - 206,7 долл./тонна.

При этом инициатором антидемпингового расследования, по результатам которого были введены пошлины, стал мексиканский производитель труб Tamsa.

Как сообщал УНИАН, в конце 2016 года Мексика начала антидемпинговое расследование в отношении стальных труб из Украины, Южной Кореи, Испании и Индии.

В феврале прошлого года Мексика продлила на 5 лет действие антидемпинговой пошлины в размере 25% на украинский горячекатаный прокат.