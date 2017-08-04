"Отличная точность": опубликовано видео испытаний украинских противотанковых ракет

Украинское конструкторское бюро "Луч" показало испытание партии противотанковых ракет. Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице КБ.

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"КБ "ЛУЧ" подтвердило заявленные характеристики очередной партии противотанковых ракет в интересах заказчика. Дальность стрельбы 4500 метров, отличная точность", - говорится в сообщении бюро.

Как сообщал УНИАН, в Украине провели испытания зенитно-пушечного комплекса "Шилка". Во время тестирования была полностью проверена работа всех систем боевой машины, включая ведение огня из 23-мм счетверенной автоматической пушки, общая скорострельность которой составляет 3400 выстрелов в минуту.