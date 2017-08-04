"Сумыхимпром" возобновил производство комплексных удобрений после восьмимесячного простоя

Государственное предприятие химической отрасли «Сумыхимпром» возобновило производство комплексных удобрений, включая гранулированный суперфосфат и фосфорную кислоту, после восьмимесячного простоя, сообщила пресс-служба предприятия.

Читайте такжеХимзаводы Фирташа возобновляют производство после трехмесячного простоя

«В июле произведено 13 тыс. уже традиционной марки удобрений NP 12:24. Сразу же параллельно с производством осуществлялись отгрузки готовой продукции. Удобрения транспортировались потребителям из Украины, Болгарии и Молдовы. Сейчас ведущие специалисты предприятия и производственники работают над изготовлением нового вида удобрений - NPK 6:24:12», - говорится в сообщении.

Так же в пресс-службе отметили, что за время простоя в соответствующих цехах были проведены ремонтные, очистительные и восстановительные работы. При этом план производства фосфорной кислоты и отгрузки фосфогипса успешно выполняется, а цех по их производству проводит обучение персонала для перехода с трехсменного на четырехсменный режим работы.

Как сообщал УНИАН, одно из крупнейших в Украине предприятий химической отрасли «Сумыхимпром», в январе-июне 2017 года сократило чистую прибыль в 3,8 раза - до 7,4 млн грн с 28,4 млн грн в аналогичном периоде 2016 года.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в октябре прошлого года заявил о начале подготовки к приватизации находящегося в состоянии санации «Сумыхимпрома», 99,99% акций которого принадлежит государству.

«Сумыхимпром» обладает энергохимическим комплексом, производящим двуокись титана, минеральные удобрения, серную и фосфорную кислоты, железо-оксидные пигменты и коагулянты.