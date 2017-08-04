Сотрудники "Укрнафты" заявляют о нарушении их прав из-за действий НАБУ во время обысков компании 26-27 июля

Сотрудники центрального офиса крупнейшей нефтедобывающей компании «Укрнафта» обратились с письмом к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко, в котором заявили, что действия детективов Национального антикоррупционного бюро Украины во время обысков компании 26-27 июля нарушали их гражданские права, и попросили генпрокурора дать оценку законности таких действий. Об этом говорится в письме от 2 августа, текст которого был опубликован на странице компании в соцсети Facebook.

«Считаем, что действия НАБУ… были осуществлены с нарушениями требований Уголовного процессуального кодекса, а также грубо нарушают гарантированные Конституцией и признанные основополагающими в любом правовом и социальном государстве права», - заявили в компании, добавив перечень следующих нарушенных прав: право на уважение к человеческому достоинству, право на свободу и личную неприкосновенность, право на тайну телефонных разговоров, корреспонденции и невмешательства в личную жизнь.

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Согласно сообщению, представители НАБУ во время обыска угрожали сотрудникам компании временным изъятием их мобильных телефонов.

«Попытки сотрудников отказаться предоставлять ответы в отсутствии адвоката или из-за неосведомленности, отсутствия информации заканчивались угрозами со стороны сотрудников НАБУ быть вызванными на допрос в качестве свидетеля, а в некоторых случаях – угрозами привлечь к уголовной ответственности», - сообщается в документе.

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В письме также указано, что работники компании не допускались к рабочим местам и были вынуждены стоять на улице или во внутреннем дворике компании.

«Считаем, что допущенные во время обыска 26-27 июля 2017 года нарушения гарантированных Конституцией прав и основополагающих свобод дискредитируют деятельность НАБУ, а также полностью нивелируют цель создания этого правоохранительного органа», - заявили в компании.

«Просим провести проверку и дать оценку действиям детективов НАБУ и других лиц, которые на основании определения Соломенского районного суда Киева 26 и 27 июля 2017 года проводили обыск в здании «Укрнафты»; по результатам проверки привлечь виновных лиц к ответственности, согласно требований Конституции и законов Украины», - говорится в тексте документа.

Как сообщал УНИАН, 26-27 июля детективы НАБУ проводили обыски в центральном офисе «Укрнафты». Тогда сообщалось, что компания сотрудничает со следствием и предоставляет все необходимые документы.

Ранее, в начале апреля представители Генеральной прокуратуры и СБУ проводили обыски в компании, в ходе которых правоохранители требовали предоставить информацию о проведении аукционов по продаже нефти в 2013-2015 годах, при этом значительную часть этой информации «Укрнафта» уже предоставляла другим правоохранительным органам, в том числе - НАБУ.

Справка УНИАН. «Укрнафта» - крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны. Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже. «Нафтогазу» принадлежит 50% + 1 акция "Укрнафты".​