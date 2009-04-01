Метпредприятия Донецкой области выплавили 2,6 млн. тонн стали

Металлургические предприятия Донецкой области с начала текущего года выплавили 2,563 млн. тонн стали.

Как сообщили УНИАН в Донецкой областной госадминистрации, за январь т.г. металлурги произвели 746,5 тыс. тонн стали, за февраль – 841,3 тыс. тонн и за март – 975 тыс. тонн стали.

Кроме того, металлургические предприятия региона с начала текущего года в совокупности произвели 2,468 млн. тонн проката (из них в январе было произведено 781,4 тыс. тонн, в феврале – 810,8 тыс. тонн, в марте – 875,7 тыс. тонн) и 2,214 млн. тонн чугуна (в январе – 655,3 тыс. тонн, в феврале – 708,8 тыс. тонн, в марте – 849,4 тыс. тонн).

В настоящее время в Донецкой области среднесуточное производство стали составляет 30,5 тыс. тонн, проката – 22,5 тыс. тонн и чугуна – 27,1 тыс. тонн.

В облгосадминистрации напомнили, что в декабре 2008 г. область ежесуточно производила 20 тыс. тонн чугуна, то есть с декабря прослеживается динамика увеличения объемов метпроизводства. Однако до финансового кризиса металлургические предприятия Донецкой области производили в сутки в среднем 45 тыс. тонн чугуна.