Компания из США инвестирует $100 миллионов в добычу золота в Украине

Международная добывающая компания Avellana Gold разработала проект по добыче полиметаллических руд в Закарпатской области, в который планирует инвестировать около 100 млн долл., сообщила пресс-служба компании.

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«Проект позволит построить технологически развитое предприятие, которого Украина не имела последние 20 лет», - говорится в сообщении.

При этом Avellana Gold отметила, что инвестиционный климат в Украине улучшается, и страна становится все более привлекательной для бизнеса, но иностранные инвесторы часто сталкиваются с бюрократическими трудностями.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году Avellana Gold приобрела предприятия «Карпатская рудная компания» и «Западная геологоразведочная компания», которые имели специальные разрешения на геологическое изучение с опытно-промышленной разработкой и добычу полиметаллических руд на Мужиевском месторождении.

В конце марта 2017 года Госгеонедр сообщила о том, что Avellana Gold устраняет негативные последствия от деятельности предыдущих недропользователей и планирует в 2017 году провести рекультивацию территории этого месторождения.