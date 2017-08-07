В Siemens рассказали, как выйти из скандала с поставкой турбин в оккупированный Крым

Германский концерн Siemens считает выкуп турбин, поставленных в оккупированный Россией Крым, простым решением конфликта с Москвой, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя компании Филиппа Энча.

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"Технически это могло бы выглядеть как договоренность о цене, которую одна сторона готова заплатить, чтобы вернуть турбины. С этой точки зрения, это достаточно простая операция", - отметил он.

Энч добавил, что концерн также рассматривает вариант возвращения турбин на ТЭЦ в Тамани (Краснодарский край) через иск, направленный в Арбитражный суд Москвы.

"Очевидно, все четыре турбины перемещены в оккупированный Россией Крым вопреки заявлениям клиента и контрактным обязательствам. Речь идет о месте использования турбин... Все документы были подписаны, даны гарантии, что там они будут использоваться. Этого мы хотим добиться", - заключил он.

4 августа ЕС расширил ограничительные меры в отношении России из-за скандала с поставками турбин в аннексированный Крым. В санкционный список попали три физических лица, вовлеченных в доставку оборудования на полуостров, и три компании.

21 июля Siemens объявил, что получил достоверную информацию о модернизации и перемещении в оккупированный Крым четырех турбин, которые были поставлены летом 2016 года для проекта в Тамани.

В компании утверждают, что это было сделано в нарушение контрактных обязательств. Концерн намеревался добиться возвращения оборудования в Тамань и предотвратить новые поставки в аннексированный Крым. Кроме того, сообщалось, что Siemens готов выкупить все оборудование и аннулировать контракт. В Москве между тем настаивают, что поставленные на полуостров турбины - "российского происхождения".