Украина с начала года экспортировала черных металлов на $4,7 миллиарда

Украинские металлургические комбинаты в январе-июле текущего года экспортировали черных металлов на 4,749 миллиарда доллароов, при этом их доля в экспорте страны составляет 19,91%, сообщает Государственная фискальная служба.

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Согласно сообщению, экспорт металлоизделий составил 476,9 миллиона долларов, и занимает 2% в общем экспорте страны.

В июле Украина экспортировала черных металлов на 667,7 миллиона долларов, металлопродукции – на 75,5 миллиона долларов.

При этом импорт черных металлов (в денежном выражении) за 7 месяцев составил 606 миллионов долларов, металлоизделий – 426,9 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2016 году сократила выручку от экспорта черных металлов на 10,3% – до 7,3 миллиарда долларов. Валютная выручка от экспорта металлоизделий в прошлом году сократилась на 24,8% – до 689,8 миллиона долларов.