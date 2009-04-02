Скидки на ж/д перевозку для ГМК и химпрома утратили силу

С 1 апреля т.г. утратили силу скидки на перевозку грузов железными дорогами для предприятий горно-металлургического и химического комплексов, которые были установлены до этой даты постановлением Кабинета министров Украины №925 (14 октября 2008 г.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

«То есть, с 1 апреля скидки отменены», - отметили в ведомстве. В то же время, по их данным, сегодня Кабинет министров должен был рассматривать вопрос продления действия этих скидок после 1 апреля, однако «Укрзализныце» не известны результаты.

В пресс-службе Министерства промышленной политики подтвердили, что правительство сегодня должно было рассматривать этот вопрос, отметив при этом, что министр промполитики Владимир НОВИЦКИЙ на данный момент находится в правительстве и пока что данных о рассмотрении вопроса нет.

В Министерстве транспорта и связи УНИАН сообщили, что министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ до сих пор находится в Кабмине.

По данным гендиректора ММК им. Ильича Владимира БОЙКО, сегодня предприятие перевозит свои грузы на 15% дороже, чем это было до 1 апреля, в период действия скидок на перевозку грузов ГМК железными дорогами.

Напомним, «Укрзализныця» дважды приостанавливала повышение тарифов на перевозку грузов для металлургов – в сентябре и октябре 2008 года – в связи с кризисом в металлургической отрасли.

С 1 сентября 2008 г. начали действовать скидки на перевозку отдельных видов грузов. В частности, установлена скидка на перевозку руды и железных концентратов, а также кокса в размере 10% во внутреннем сообщении и при ввозе в Украину, известняка для флюсования — 9% во внутреннем сообщении.

Кроме того, с 3 октября т.г. “Укрзализныця” приостановила запланированное на 1 октября 15-процентное повышение тарифов на перевозку грузов для предприятий ГМК Украины.

10 ноября 2008 года Кабинет министров Украины и предприятия горно-металлургического комплекса, профсоюзы, профильные производственные объединения подписали Меморандум о взаимопонимании.

Согласно документу, правительство взяло на себя обязательство обеспечить возмещение НДС предприятиям ГМК в течение пяти дней, а также стараться сохранить в 2009 году цену на газ для предприятий ГМК на уровне 2008 года. В свою очередь, Кабмин потребовал от участников рынка снизить цены на продукцию ГМК на внутреннем рынке, в частности для «Укрзализныци».

«Укрзализныця» потеряла с начала кризиса около 1,5 млрд. грн. из-за предоставления скидок для металлургов.