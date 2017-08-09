Украина разорвала соглашение с Россией по экспорту военной техники

Кабинет министров Украины принял постановление "О прекращении действия Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Российской Федерации о порядке взаимодействия при осуществлении экспорта товаров (продукции) военного назначения в третьи страны".

Читайте также"Укроборонпром" показал, как отказался от сотрудничества с РФ (инфографика)

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании правительства без обсуждения.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2014 году прекратила поставки в Россию военной продукции и товаров двойного назначения в связи с аннексией Крыма и агрессией РФ на Донбассе. Президент Украины Петр Порошенко в конце августа 2014 года ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении военно-технического сотрудничества с Россией.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, Украина из-за агрессии России потеряла более 16% ВВП, продолжает терять жизни мирных граждан и военных.

Сумма заявленных убытков в связи с захватом имущества почти 4 тыс. украинских предприятий на захваченном Россией Крымском полуострове составляет, по предварительным оценкам Министерства юстиции, 1 триллион 180 млрд грн.